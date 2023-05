Ex-ministro de Dilma vai comandar Associação Brasileira de Desenvolvimento

Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, Celso Pansera foi eleito nesta quarta presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que reúne 34 instituições financeiras de desenvolvimento.

Ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo Dilma Rousseff, ele terá mandato de dois anos no novo posto e ocupará o lugar de Jeanette Lontra, primeira mulher a comandar a associação e presidente do Badesul Desenvolvimento.

Eleita por aclamação e encabeçada por Pansera, a chapa única tem dois vice-presidentes: José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, e Heraldo Neves, diretor-presidente da Fomento Paraná.

A diretoria eleita também é composta por representantes de outras sete instituições espalhadas pelo país: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Cresol, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Agência de Fomento do Rio Grande do Norte e Banpará.