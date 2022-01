Ex-ministro da Educação diz que Bolsonaro ‘perdeu o rumo’ e elogia Moro

Abraham Weintraub não é o único ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro que tem feito críticas ao governo do presidente.

Para Ricardo Vélez Rodriguez, que foi indicado para o cargo pelo ex-astrólogo e escritor Olavo de Carvalho e durou pouco mais de três meses na pasta, o ex-chefe infelizmente “terminou perdendo o rumo”, depois de apresentar uma “proposta desvinculada das antigas negociatas”.

A atual motivação do bolsonarismo, segundo o colombiano naturalizado brasileiro, parece ser “a de salve-se o chefe como puder”, sustentada por “acordos espúrios com o Centrão”.

“Lamentável finale para um governo que acendeu esperanças como alternativa diferente do ensimesmamento petista”, escreveu Rodriguez, que foi sucedido por Weintraub no MEC em abril de 2019. Os comentários constam no post intitulado “Tempos rudes”, publicado pelo ex-ministro no seu blog na manhã deste domingo.

No que deve irritar ainda mais o ex-chefe, o primeiro ministro da Educação de Bolsonaro ainda elogiou as propostas de Sergio Moro, que foi seu colega no governo e deve disputar a Presidência pelo Podemos.

“Na seara da Terceira Via, considero que as propostas de Sergio Moro são as que mais claramente têm indicado um possível caminho para sairmos do emaranhado de problemas com que o Brasil se defronta”, afirmou Rodriguez.