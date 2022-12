Ex-ministro acredita que Fávaro contribui para confiança do agro em Lula

Ex-ministro da Agricultura e Abastecimento no governo FHC, Francisco Turra avalia de forma positiva a iminente nomeação do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) para comandar a pasta no novo governo Lula. Turra afirma que Fávaro “é alguém do ramo” e destaca a experiência à frente da Aprosoja-MT, entidade agrícola que o parlamentar presidiu de 2011 a 2013.

“Traz uma bagagem importante para poder amenizar conflitos que possam acontecer perante a próxima gestão. Entre eles, um domínio sobre o MST. Também acho que ele vai ser muito confiável em termos de segurança jurídica, que é indispensável para produzir”, disse Turra.

“A missão maior dele é restabelecer o clima de confiança no governo que passa a administrar o país que realmente, dentro do mundo do agro, está bastante abalada pelo que ocorreu no passado e também por alguns discursos de campanha”, completou.

Turra também elogiou a escolha de Geraldo Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio. Depois do segundo turno, o ex-ministro pediu ao vice-presidente eleito que tomasse à frente nas articulações do novo governo com o setor.