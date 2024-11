Ex-jornalista lança livro sobre a história da imprensa carioca

Aos 69 anos, o escritor Flávio Marinho lançará, na próxima quinta-feira, 21 de novembro, no Rio de Janeiro, um livro sobre sua trajetória de 14 anos como jornalista, quando passou por veículos como Tribuna da Imprensa, Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e as revistas Vogue, Visão, Manchete, Desfile e Ele & Ela. Batizada de “Flávio Marinho Em Letra de Imprensa”, a obra terá mais de 500 páginas e nove capítulos, um para cada veículo percorrido pelo autor, e possibilitará ao leitor entender sobre a história da imprensa carioca, e sobre como era trabalhar para a mídia impressa há 50 anos.

Para isso, Flávio incluiu, na obra, artigos, entrevistas e críticas organizados e selecionados por ele.

“Levei dois anos redigindo, estruturando, organizando, selecionando. Fala sobre minhas dificuldades de trabalhar sob censura oficial, sob censura interna, da minha luta em me adaptar ao estilo de cada veículo, das inseguranças naturais e do meu processo de amadurecimento na escrita”, disse Marinho.

Outro ponto que Marinho aborda no livro é a mudança de sua rota profissional. Há cerca de 30 anos, o ex-jornalista “passou para o outro lado do balcão” para se tornar escritor e diretor, com textos para a TV, cinema e teatro. Atualmente é dele a criação, texto e direção dos espetáculos “Não Me Entrego, Não”, monólogo biográfico de Othon Bastos, e “Judy: O Arco Íris É Aqui”, peça solo em que Luciana Braga dá vida a Judy Garland, em cartaz pela segunda e última vez no Rio.

O evento de lançamento está previsto para às 19h, na Livraria Janela, no Shopping da Gávea.