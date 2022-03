Ex-governadora do Rio Grande do Sul reforça apoio a Doria dentro do PSDB

Presidente do PSDB Mulher, a ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius divulgou uma nota nesta quarta-feira para reforçar o apoio à pré-candidatura do governador de São Paulo, João Doria, à Presidência da República, e pregar o respeito ao resultado das prévias do partido, em novembro do ano passado.

“Em uma democracia, a voz do povo deve ser soberana, e a maioria respeitada”, diz o texto assinado pela chefe do Secretariado Nacional da Mulher do PSDB. A manifestação ocorre em meio à articulação do governador gaúcho Eduardo Leite, conterrâneo de Yeda, para substituir Doria como candidato da sigla ao Palácio do Planalto.

O posicionamento a favor de Doria se soma aos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, entre outros proeminentes tucanos.

“Considerando os princípios da igualdade e transparência, durante todo o processo de construção das prévias, os três candidatos tiveram a oportunidade de participar da definição das regras para a realização do processo, bem como de apresentar suas propostas. À época, todos se comprometeram a respeitar o resultado das urnas, apoiando o nome que ali fosse escolhido como pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Agora, o momento é de união e parceria”, apontou a ex-governadora.

Ela concluiu o texto dizendo “lamentar profundamente a existência de articulações que visem desconstruir o histórico de defesa e respeito à democracia que caracterizaram o nosso partido em mais de três de décadas de existência”. “Somos a via democrática. Em um momento de polarização política extrema, cabe ao PSDB dar o exemplo”, declarou.