Ex-governador do RS vai coordenar programa de governo de Simone Tebet

Ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto foi anunciado há pouco como o coordenador do programa de governo da presidenciável do MDB, a senadora Simone Tebet.

Já esperada nos últimos dias, a decisão foi tomada durante reunião da Executiva Nacional do partido, em Brasília, nesta quarta-feira.

Rigotto foi governador de 2003 a 2006 e deputado federal por três mandatos, de 1991 a 2002.