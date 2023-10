Ex-fiador de Bolsonaro vai premiar Moraes por defesa da democracia

Atualizado em 26 out 2023, 07h35 - Publicado em 26 out 2023, 07h30

Alexandre de Moraes vai receber a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados, por indicação de Luciano Bivar, primeiro-secretário da Casa e fiador de Jair Bolsonaro no início do seu projeto presidencial, quando ele não tinha partido e conseguiu se candidatar pelo antigo PSL. A premiação será entre ao ministro do STF e do TSE e aos demais agraciados em solenidade no dia 6 de dezembro, no plenário da Câmara.

Presidente nacional do União Brasil, Bivar apontou que Moraes se destacou pela “atuação inestimável na defesa da democracia”.

Conferida pela Mesa Diretora da Câmara, a condecoração foi criada para homenagear “autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil”.

No ano passado, receberam a medalha a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o padre Júlio Lancelloti, o jurista Ives Gandra Martins e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, além do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, assassinados no Vale do Javari (AM).