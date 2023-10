Ex-diretora de Paulo Guedes será candidata do Novo à Prefeitura de SP

O partido Novo anunciou Marina Helena Santos, primeira suplente a deputada federal por São Paulo, como pré-candidata à Prefeitura da capital paulista. A economista fez parte da equipe de Paulo Guedes, no governo de Jair Bolsonaro, quando chefiou a Secretaria Especial de Desestatização.

Nas primeiras falas como pré-candidata, Marina Helena já deixou claro que a segurança pública será um tema prioritário em sua campanha. Ela também criticou a gestão de Ricardo Nunes e disse que a população está cansada de políticos que “começam a fazer obras por toda a cidade no fim do mandato só para chamar atenção”.

“O índice de roubo de celulares está altíssimo, o problema da Cracolândia é gravíssimo, não podemos fechar os olhos para isso. O atual prefeito prefere usar o orçamento para fazer asfalto a investir em segurança pública. Nós, de direita, não passamos pano para bandido”, afirmou Marina Helena.

Até então, as pesquisas de intenção de voto traziam o nome de Vinicius Poit, que concorreu ao governo do Estado nas eleições do ano passado, como provável candidato do Novo. O presidente da legenda, Eduardo Ribeiro, elogiou a escolha e disse que “Marina é um dos quadros mais completos do partido”.