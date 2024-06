Ex-deputado do PSD será novo secretário de Política Agrícola de Lula

Depois da demissão de Neri Geller da Secretaria de Política Agrícola, na esteira das irregularidades envolvendo o leilão do arroz, o novo titular do órgão do Ministério da Agricultura será o ex-deputado do PSD Guilherme Campos.

A informação foi confirmada ao Radar por fontes do ministério.

A exoneração de Geller aconteceu em 12 de junho, após o governo anular o pregão para importação de 263.000 toneladas de arroz.