Ex-comandantes que barraram plano de golpe têm segurança reforçada

Ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes e o brigadeiro e ex-chefe da FAB Baptista Junior vivem agora com segurança reforçada.

Os ex-comandantes revelaram, em depoimento a investigadores da Polícia Federal, que foram abordados por Jair Bolsonaro com uma proposta de golpe de Estado, no fim do governo bolsonarista, em 2022.

Ambos foram contra a aventura golpista e, recentemente, tiveram seus depoimentos divulgados por ordem do STF. O problema é que os dados pessoais dos militares estavam na papelada, o que motivou o reforço na segurança.