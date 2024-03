Ex-comandantes confirmam “intenção golpista” de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há duas semanas, o Radar revelou que o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior havia prestado um longo depoimento à Polícia Federal sobre os fatos apurados na investigação do plano bolsonarista de golpe de Estado.

Na semana passada, quem falou foi o ex-comandante do Exército Freire Gomes — aquele que não embarcou na trama golpista e foi chamado de cagão por Walter Braga Netto –, que também esteve na famosa reunião no Alvorada em que Jair Bolsonaro e aliados teriam discutido os termos de uma minuta golpista.

Segundo investigadores da PF ouvidos pelo Radar, os dois militares deram suas versões sobre as conversas com o ex-presidente e confirmaram a “intenção golpista de Bolsonaro” na reunião do Alvorada em que o suposto plano foi debatido.