Ex-auxiliar de Bolsonaro ‘foi coagido a usar do silêncio’, diz defesa

A defesa do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro preso na investigação do plano de golpe de Estado, divulgou nota há pouco para dizer que o militar foi “coagido a usar o silêncio” por investigadores da Polícia Federal durante a bateria de depoimentos desta quinta-feira.

“A defesa do coronel Marcelo Câmara esclarece que não teve oportunidade de responder as perguntas pois a autoridade policial disse que não tinha tempo de aguardar o encerramento do depoimento de Tércio Arnaud. Em razão disso, foi coagido a usar do silêncio, sem a presença de sua defesa técnica. Algo totalmente novo, reprovável e que não se pode admitir em um Estado Democrático e de Direito”, diz a nota do advogado Eduardo Kuntz.

Diante do episódio, diz a defesa, o coronel vai pedir que seu depoimento seja marcado para uma nova data, para que ele possa falar. Os advogados de Câmara também sustentam que irão insistir no pedido de liberdade dele “que está pendente de apreciação” desde o dia 14 deste mês.