Ex-aliado vai contar em livro o que testemunhou na intimidade de Bolsonaro

Ex-aliado de Jair Bolsonaro, o deputado Julian Lemos (União), que denunciou supostas agressões do presidente contra a primeira-dama Michelle, começou a escrever um livro para contar o que viu, ouviu e guardou do período em que conviveu intimamente com os Bolsonaros.

Bastidores da turbulenta relação de Bolsonaro com Gustavo Bebbiano, por exemplo, serão elucidados. “Estive com o Bebbiano antes da morte e soube como tudo aconteceu”, diz Lemos.

Com fotos e documentos até hoje não revelados, Lemos quer narrar dramas familiares e bastidores menos nobres da aventura bolsonarista no poder. Os relatos vão desde a pré-campanha que levou Bolsonaro à Presidência até o início do mandato. O livro ainda não tem data para sair.