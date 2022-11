Ex-aliado diz que Bolsonaro bate em Michelle: ‘Deu uns tapas nela’

Giro VEJA - segunda, 7 de novembro

As conversas do presidente eleito com integrantes da transição de governo são os destaques do dia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu nesta segunda-feira a largada no governo de transição. O petista, que retornou no sábado de um descanso de cinco dias na Bahia, passou o dia fechado em várias reuniões em um hotel na capital paulista. Dois assuntos tomaram boa parte das conversas: a Proposta de Emenda à Constituição que permitirá driblar o teto de gastos para cumprir promessas de campanha e a viagem que o petista fará no fim de semana à COP 27