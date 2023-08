Ex-ajudante de Bolsonaro diz que se arrepende de fotos no 8 de Janeiro

O ex-ajudante de ordens da Presidência Luis Marcos dos Reis afirmou à CPMI do 8 de Janeiro que se arrepende de, no dia das invasões e depredações das sedes dos Três Poderes, ter subido a rampa (sem explicar se do Congresso ou do Palácio do Planalto) e tirado fotos, que depois compartilhou com amigos.

O segundo sargento da reserva do Exército disse que foi chamado à Praça dos Três Poderes pela esposa e chegou por volta das 17h, quando, segundo ele, as forças de segurança já tinham contido os atos golpistas e o quebra-quebra. “Foi um ato impensado”, declarou.

“Descemos do carro no Conjunto Nacional e descemos a pé pela Esplanada. Quando chegamos na Esplanada, a Força Nacional estava do lado do Palácio da Justiça, mas já estava tudo dominado pela segurança pública”, afirmou.

Reis foi subordinado de Mauro Cid na ajudância de ordens de Jair Bolsonaro.

