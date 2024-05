Ex-AGU de Temer, Grace Mendonça assume Conselho Jurídico da CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-advogada-geral da União, Grace Mendonça assumiu recentemente a presidência do Conselho de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional da Indústria.

A advogada comandou a AGU entre 2016 e 2019 na gestão de Michel Temer. Ela sucede Ricardo Lewandowski na missão de assessorar a atuação da CNI em questões jurídicas de amplo interesse para a indústria. O também advogado Heleno Torres foi nomeado o vice-presidente do conselho.

Grace terá o papel de apresentar estudos sobre tendências dos tribunais superiores, opinar sobre assuntos jurídicos, legislativos e normativos, propor medidas para o aprimoramento da atuação da CNI nas ações de representação e de interlocução com o Poder Judiciário, sugerir ações de interesse da indústria nos tribunais superiores e contribuir com subsídios para o aumento da segurança jurídica.

A CNI tem larga atuação na Justiça em matérias de interesse da indústria. No momento, a instituição acompanha 79 ações de interesse do setor industrial que tramitam no STF.