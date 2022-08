Ex-AGU de Bolsonaro é nomeado como secretário-geral de Moraes no TSE

Ministro-chefe da AGU no governo Bolsonaro de abril de 2020 a março do ano passado, o procurador da Fazenda Nacional José Levi Mello foi nomeado nesta quarta-feira para ser o secretário-geral da Presidência do TSE sob a gestão do novo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes.

Levi já havia trabalhado com Moraes como secretário-executivo do Ministério da Justiça, no governo Michel Temer, entre 2016 e 2017, e chegou a assumir a pasta interinamente por um mês quando ele foi indicado para o STF.

O ex-ministro de Bolsonaro, crítico ferrenho do novo presidente do TSE, foi cedido à Corte pelo Ministério da Economia, ao qual a Procuradoria da Fazenda Nacional está subordinada.

Ele foi um dos convidados nesta terça da concorrida posse de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral, que ficou marcada pelo constrangimento do seu ex-chefe, isolado diante da defesa das urnas eletrônicas e da Justiça Eleitoral.

