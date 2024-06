Evento expõe cães robô e carros inteligentes em São Paulo

Entre quinta e sexta-feira, São Paulo recebe o IoT Solutions World Congress, evento internacional do hub de cidades inteligentes, iCities, realizado pela primeira vez no Brasil.

O evento no Transamérica Expo Center, realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e da SP Negócios, contará com a presença de mais 100 startups e terá uma área de teste de produtos com mais de 20 empresas participantes.

Na área de exposição o público poderá encontrar inovações como os carros inteligentes da GWM e o cão robô da empresa Boston Dynamics.

Os paineis do evento com palestrantes internacionais — inclusive por especialistas com passagens pela NASA e Casa Branca — vão abordar mobilidade, energia, saúde, agronegócios, segurança e conectividade.

Continua após a publicidade

O evento oferece uma categoria de ingresso gratuita para quem fizer doações de itens essenciais, como alimentos, roupas, água e produtos de higiene, que serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.