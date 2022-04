Evento exibe exposição de fotos que coloca negros no lugar de ícones pop

Quem comparecer aos shows da próxima sexta-feira no Circo Voador, no Rio de Janeiro, do Presença Festival, evento de música e arte que celebra a diversidade e debate a inclusão, encontrará fotos de ícones pop brancos representados por artistas brasileiros negros.

O festival irá reexibir nesta sexta a exposição Projeto Identidade, na qual, por exemplo, Sheron Menezes posa no lugar de Uma Thurman no filme Kill Bill. Já Juliana Alves incorpora a princesa Elsa da animação Frozen, da Disney. Maicon Rodrigues assume o lugar de Daniel Radcliffe em Harry Potter.

A exposição foi idealizada pelos atores Noemia Oliveira e Orlando Caldeira. A exibição nesta edição foi patrocinada pelo banco americano BNY Mellon. O Presença Festival ocorre de 29 de abril a 1º de maio no Rio de Janeiro, com apresentações no Circo Voador, no Teatro Rival Refit e no Centro Debora Colker. A programação completa está disponível no site do evento.

