Evento de tecnologia e negócios vai reunir 5 mil em SP

Com o tema “Futuro das Conexões – Tecnologia, Negócios e Pessoas”, o Parque Tecnológico São José dos Campos, um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, promove, entre 23 e 26 de agosto, a primeira edição da PqTec Innovation Week. A expectativa é receber cerca de 5.000 pessoas durante os quatro dias de evento.

Em sua 1ª edição, a PqTec Innovation Week é a união de dois importantes eventos: a RM Vale TI, que apresenta as principais soluções tecnológicas para áreas estratégicas da economia; e o Nexus Summit, criado para reunir o ecossistema de startups e empreendedores do Brasil.

De acordo com Marcelo Nunes, Diretor de Novos Negócios do Parque Tecnológico São José dos Campos, o tema do primeiro Innovation Week acompanha o momento atual: “A PqTec Innovation Week é o momento do ano em que conseguimos mostrar e dinamizar o conhecimento e as relações de quem produz tecnologia com quem precisa dessas tecnologias para se tornar mais competitivo, produtivo e inovador. Vivemos um tempo em que todos os tipos de conexões se tornam cruciais e, como um ambiente de oportunidades, o PqTec cumpre seu papel para o País”.

O congresso tem como objetivo proporcionar a troca de conhecimento, conexão, aprendizado e networking. Serão 38 painéis, com diferentes temas, como a forma que gestores públicos podem explorar o 5G para a geração de receitas acessórias e como podem usar tecnologias remotas na área de saúde. Para o setor agro, conteúdos como tecnologias e decisões autônomas para todos os tipos de propriedade.

