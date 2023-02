Evento conecta setor de tecnologia do RJ a América Latina, Europa e Ásia

Associação de Empresas de Tecnologia da Informação do Brasil marcou para o dia 20 de março o International Match Day, uma série de reuniões que vão conectar empresas de tecnologia cariocas e fluminense com o mundo. O evento faz parte da missão de internacionalização do novo presidente da Assepro-RJ, Robert Janssen.

No próximo dia 20, as empresas do setor se reúnem com empresários da Malásia, Paquistão, Portugal, Argentina e outras regiões brasileiras. A ideia é que os encontros ocorram mais vezes e com a participação de outros países. Segundo Janssen, o objetivo é “consolidar pontes permanentes de cooperação comercial”.

Com mandato até 2025, o empreendedor projeta o Rio de Janeiro como sede do World Congress of Innovation and Technology daqui a dois anos. Os eventos ocorrem no âmbito da WITSA, uma organização mundial com mais de 90 países representados.