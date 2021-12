Evangélicos temem que Bolsonaro estrague a posse de Mendonça no STF

Jair Bolsonaro recebeu uma série de apelos para que não transforme a posse de André Mendonça em mais um episódio de constrangimento nas relações do Planalto com o STF.

Inimigo da vacina, o presidente não está imunizado e só poderá participar da cerimônia em duas situações: se apresentar um teste PCR que confirme a ausência da doença ou se resolver bater de frente com o Supremo e entrar na festa usando o peso do cargo.

A segunda alternativa assombra os aliados evangélicos que desejam concentrar as luzes da cerimônia na chegada de um “irmão” ao tribunal. Se Bolsonaro resolver desrespeitar as regras de segurança do STF, a notícia não será a posse, será a insurgência presidencial na pandemia que fragilizará a segurança para todos os presentes no plenário da Corte.

Numa das conversas que teve com aliados, Bolsonaro ouviu o apelo para que faça o teste PCR. A reposta? Uma grande gargalhada.

A posse do ministro Mendonça está marcada para a próxima quinta.

