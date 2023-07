Europa financia novo escritório no MDIC contra falsificação e contrabando

A União Europeia vai financiar um novo escritório, vinculado ao INPI e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para reforçar a propriedade intelectual e projetar programas antipirataria e de fortalecimento das fronteiras para o Mercosul. Além do financiamento europeu, o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) ajudou a implementação do IP Key Latin America, no Brasil.

O escritório já realizou a sua primeira atividade. Na semana passada, agentes alfandegários da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina se reuniram para escutar e debater sobre os métodos que são utilizados na Europa.

Dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, mostram que o Brasil tem prejuízo de 345 bilhões de reais com produtos falsificados e contrabando. Os países do Mercosul, porém, enfrentam uma extensa indústria de priataria na região.

Siga