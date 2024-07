EUA pedem e Lula vai conversar por telefone com Joe Biden nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai conversar por telefone com Joe Biden na tarde desta terça-feira. Marcada para as 15h30, a ligação foi incluída há pouco na agenda oficial do brasileiro.

Segundo o Planalto, os americanos pediram o telefonema e não há informações sobre o tema do diálogo entre os dois líderes.

O Radar apurou que o governo dos Estados Unidos querem saber a posição do Brasil sobre a eleição de domingo na Venezuela, que teve a vitória do atual presidente, Nicolás Maduro, declarada pelo órgão eleitoral do país e contestada pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos pediram a divulgação detalhada dos dados do processo eleitoral e não reconheceram o resultado até o momento.

Lula enviou a Caracas o ex-chanceler Celso Amorim, seu assessor especial no Planalto, para acompanhar o processo eleitoral. Ele também evitou declarar a reeleição do presidente venezuelano.