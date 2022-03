Eu preciso do Kalil e ele de mim, diz Lula sobre corrida em Minas Gerais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula disse nesta quinta para uma rádio de Belo Horizonte que ter o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), ao seu lado na corrida eleitoral será importante para seu projeto de eleição à presidência em outubro.

Depois de se reeleger prefeito de BH no primeiro turno em 2020, Kalil deverá tentar ser candidato ao governo de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país. Lula disse que ambos precisam da ajuda um do outro em suas pretensões eleitorais.

O petista costura uma aliança regional com Gilberto Kassab, mas um dos entraves a um acordo neste momento é a vaga ao Senado, que o PT quer oferecer ao deputado federal Reginaldo Lopes e o PSD quer que fique com o senador Alexandre Silveira, suplente de Antonio Anastasia, hoje ministro do TCU.

O ex-presidente disse que a disputa em Minas está polarizada e disse que até o início de abril o acordo com o PSD estará definido. “Por todas as pesquisas que eu tenho conhecimento, a eleição em Minas Gerais está polarizada de um lado entre a candidatura minha e a do atual presidente [Jair Bolsonaro (PL)]. E está polarizada entre o atual governador [Romeu Zema (NOVO)]e o Kalil. Então isso vai ter que se acertar”, disse Lula à Rádio Super.

Lula disse que “falta pouca coisa” para as partes chegaram a um termo. “Eu não quero dizer o que vai acontecer porque em política a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. A única coisa que tenho certeza é que o Kalil precisa de mim. A única coisa que eu tenho certeza é que eu preciso do Kalil. E a única coisa que eu tenho certeza é que se nós dois nos juntarmos, nós faremos uma chapa muito forte em Minas Gerais”.



O presidenciável disse, por fim, que a possibilidade de aliança é grande. “Eu te diria de forma muito categórica que a possibilidade de Kalil e Lula estarem juntos é muito grande. Falta pouca coisa para que a gente possa acertar isso”.