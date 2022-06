‘Eu debato com Lula hoje, agora, sem problema nenhum’, desafia Bolsonaro

Durante a entrevista que concedeu na manhã desta segunda-feira à CBN Recife, o presidente Jair Bolsonaro foi novamente questionado sobre se irá participar dos debates eleitorais desse ano e, em meio à indefinição, desafiou o ex-presidente Lula para um embate “hoje, agora””.

“Tem que definir o segundo turno. Em havendo, eu irei, obviamente. No primeiro… porque, o que acontece… debater com o Lula, eu debato com ele hoje, agora, sem problema nenhum”, declarou.

Na sequência, Bolsonaro justificou sua reticência em participar dos eventos no primeiro turno alegando que, “num clima desse”, os outros candidatos vão todos para bater nele.

“Todos estão contra mim. Então eu vou ali levar pancada o tempo todo e não vou poder me defender. Ou acusar ou fazer ponderações contra isso, contra aquilo. O que é lamentável no debate é que se baixa o nível, tá? Mas, se for o caso, eu comparecerei no primeiro turno. Depende das circunstâncias. Eu não quero só é bater o martelo agora pra não dizer depois que eu recuei”, concluiu.

No último dia 4, Bolsonaro já havia dito que participaria dos debates no primeiro turno se Lula também for — o que, segundo aliados do petista, não deve ocorrer.