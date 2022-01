Eternit anuncia investimento milionário em Manaus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Eternit – companhia focada no setor de material de construção e líder de mercado no segmento de coberturas – anunciou investimentos da ordem de 24 milhões de reais em sua unidade fabril de Manaus, responsável pela produção de fibras de polipropileno – matéria-prima para as telhas de fibrocimento. O projeto representará um aumento de cerca de 40% da capacidade produtiva atual.