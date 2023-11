Esvaziados, atos bolsonaristas no feriado mostram que golpismo segue vivo

Em sigilo, agentes da Polícia Legislativa do Congresso e da Polícia Judicial do STF monitoraram em tempo real os atos bolsonaristas marcados para o feriado desta semana.

Apesar do baixo comparecimento do público em diferentes regiões do país, o que chamou a atenção dos investigadores foi a constatação de que o tom golpista do 8 de Janeiro permanece na agenda dos apoiadores de Jair Bolsonaro.