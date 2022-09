Estudo mostra que 24% dos brasileiros vão comprar uma TV para a Copa

Um estudo da agência Apoema mediu o interesse do brasileiro pela Copa do Mundo do Catar e o padrão de consumo em preparação para o evento que ocorre no final deste ano. Segundo a empresa, 16% da população se diz fanática por futebol no país e declarou que assistirá a todos os jogos do torneio, não só os da seleção brasileira. Dos ouvidos, 24% pretendem comprar uma televisão nova para assistir à competição e outros 30%, pretendem comprar a camiseta da seleção.

A pesquisa concluiu que até aqueles que não gostam de futebol (14% dos ouvidos) são impactados de alguma forma pela Copa. O país tem 79% da população que diz gostar da competição. O levantamento indicou que a competição remete no Brasil ao ambiente familiar.

Dos ouvidos, 51% disseram que o que não pode faltar na Copa é a família. Em seguida vem churrasco, com 49% das respostas, e cerveja, com 46%. Nesta opção os respondentes puderam fazer mais de uma escolha e por isso os percentuais não somam 100%. Para 50% dos entrevistados, a relação com o futebol começou na infância ao ver os familiares torcendo para seus times.