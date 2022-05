Estudioso de mídia, Henry Jenkins falará em Campos do Jordão

Um dos mais influentes estudiosos de mídia da atualidade, 0 autor do livro Cultura da Convergência, Henry Jenkins, é um dos convidados do FestCampos Talks, série de entrevistas com especialistas do mercado nacional e internacional de cinema, dia 21 de maio, em Campos do Jordão.

Jenkins será entrevistado por Leonardo Brant, documentarista e pesquisador cultural. Na entrevista O poder da imaginação: novas audiências pedem novas narrativas ele irá discutir como as audiências estão consumindo conteúdos cada vez mais diversos em suas narrativas e representação de culturas locais, principalmente entre os mais jovens, em um fenômeno chamado “popcosmopolitanismo”.

Cético que viveremos em metaversos, ele aposta que as narrativas seguirão “multiversas”, ou seja, plurais em suas formas. Atuando como professor na University of Southern California, Jenkins é criador do conceito “transmídia”, entendendo que narrativas devem ser distribuídas através de diversas plataformas, mas o foco se concentra na história a ser transmitida. Seu novo projeto “Civic Imagination” defende que, para construir um mundo melhor, precisamos ser capazes de imaginá-lo novamente.