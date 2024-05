Estudantes brasileiros disputam competição esportiva na Suíça

Para incentivar os alunos a participarem do universo esportivo, a SIS Swiss International School, uma das maiores instituições bilíngues do país, pertencente ao grupo alemão Klett, promove nos dias 14 e 15 de maio, a SIS Cup. A competição internacional envolve as 17 escolas do grupo, localizadas na Suíça, Alemanha e Brasil.

Neste ano, o evento acontece em Zurique, na Suíça, e conta com a participação de alunos do 6° ano do ensino fundamental II de 12 e 13 anos. As delegações brasileiras da ESB Rio de Janeiro, SIS Brasília e da Escola Nova by SIS embarcam no próximo dia 11 de maio, acompanhados pelos professores de educação física de cada escola. No total, são 16 equipes, com meninos e meninas, e oito modalidades, como streetball misto, tênis de mesa e salto em distância e Floorball, muito disputado na Europa.

Carolina Vieira, CEO da SIS Brasil, diz que o intercâmbio esportivo tem como benefício, além de estimular os jovens a praticarem atividades físicas, incentivar a troca cultural com outros alunos da rede de ensino: “Além das competições esportivas, montamos uma programação diversa, com aulas em nossas escolas na Suíça e passeios pela região. Queremos que os alunos guardem essa experiência e levem os aprendizados adquiridos para a vida”.