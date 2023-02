Estreante na Câmara apresenta 61 propostas em apenas dois dias

Giro VEJA - sexta, 3 de fevereiro

Os desdobramentos da reportagem de VEJA sobre a ação golpista envolvendo o ex-presidente são os destaques do dia

A sexta-feira foi marcada pela repercussão da capa de VEJA desta semana, que evidenciou a operação golpista que pretendia gravar conversas com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de invalidar o resultado da eleição presidencial. Autor das acusações que colocam o ex-presidente Jair Bolsonaro como protagonista dessa ação, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso, descrito por Moraes como uma "operação Tabajara"