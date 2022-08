‘Estou piscando para o ACM Neto’, diz Lupi sobre vice na chapa de Ciro

Carlos Lupi, o cacique mor do PDT no país, disse nesta sexta que a escolha da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para ser a vice na chapa de Ciro Gomes à presidência da República é parte de um movimento estratégico de aproximação com o governador da Bahia, ACM Neto, do União Brasil.

Como o Radar mostrou mais cedo, Ana Paula foi eleita em 2020 como vice-prefeita da capital baiana na chapa de Bruno Reis (União Brasil), aliado do governador. A advogada e professora fez carreira na gestão municipal e, segundo Lupi, será um importante ativo na conquista de votos na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país.

O cacique fez um paralelo entre a sua biografia e a da gestora pública. “Desculpe a sinceridade, (a escolha por Ana Paula) é a gente querendo mostrar para a sociedade um quadro de superação. Um jornaleiro que chega a presidente do partido substituindo Leonel Brizola e uma professora de origem humilde, uma mulher negra da Bahia, e ai eu estou piscando os dois olhos para o ACM Neto, é verdade. E claro, vamos ser sincero, vocês vão ver o que vai acontecer na Bahia que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Isso tudo é a nossa avaliação”, disse, em coletiva de imprensa em Brasília.

Ciro disse que a escolha de Ana Paula irá aproximar o partido do União Brasil na Bahia, mas lembrou que a relação do PDT com o ACM Neto já vem de alguns anos. “A Ana Paula é vice-prefeita de Salvador eleita no primeiro turno na eleição do prefeito Bruno Reis. Portanto, é uma aliança que já existia. Temos andado juntos há muito tempo. Evidentemente que a escolha da Ana Paula tem esse efeito colateral a mais essa homenagem que a gente faz a esse companheiro, a esse amigo, que é o ACM Neto, mas digo com toda a franqueza que é o conjunto de virtudes da Ana Paula que a trouxe a essa posição”, disse.