Estações de trem e metrô em SP recebem apresentações de música clássica

As estações de trem e metrô da ViaMobilidade e ViaQuatro, em São Paulo, receberão ao longo do mês de setembro apresentações de música clássica de câmara, com 16 concertos do CCR Mobility Music.

Iniciado no mês passado, no metrô de Salvador, o projeto é realizado pelo Instituto CCR e passará por 14 cidades em dez estados do país até o fim do ano, reunindo 189 músicos.

As apresentações são gratuitas e abertas ao público que circula pelos espaços administrados pelo Grupo CCR. Na capital paulista, serão 64 horas de música erudita para os usuários das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, entre esta terça-feira e o próximo dia 27.

Participam do CCR Mobility Music em São Paulo o Quinteto Brassuka, o Quarteto Saxofonia, o conjunto Musykanto Ensemble e Quinteto SomBrass.

Continua após a publicidade

Além de Bahia e São Paulo, o projeto passará por Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins.

O maestro Rodrigo Vitta é o diretor artístico do projeto, que tem direção-geral de Lion Andreassa e é produzido pela LMX Produções.

A iniciativa faz parte do investimento de 60 milhões de reais do Instituto CCR em projetos de impacto social e a iniciativas itinerantes em várias regiões do Brasil só em 2024. Criada em 2014, a entidade investiu cerca de 300 milhões de reais em ações socioculturais desde sua fundação.

Continua após a publicidade

Veja a seguir a programação completa:

ViaQuatro – Linha 4-Amarela

Estações:

– Fradique Coutinho: 3 a 06/09, das 11h às 13h e das 14h às 16h

ViaMobilidade – Linha 5-Lilás

Estações:

– Moema: 10 a 13/09, das 11h às 13h e das 14h às 16h

Continua após a publicidade

ViaMobilidade – Linhas 8 e 9

Estações:

– Lapa (Linha 8): 17 a 20/9, das 11h30 às 13h30 e das 16h às 18h

– Mendes Vila Natal (Linha 9): 24 a 27/9, das 11h30 às 13h30 e das 16h às 18h