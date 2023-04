Está tudo pronto para Lula indicar o novo ministro do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Semana Santa chegou com um forte clima de expectativa no Planalto para o anúncio de Lula sobre o seu escolhido para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF.

O petista havia prometido indicar o novo ministro do Supremo depois que Lewandowski anunciasse sua aposentadoria, o que ocorreu na quinta-feira passada. O ministro não participará mais de sessões e sua saída depende apenas de um ato formal da chefe da Corte, ministra Rosa Weber.

Lula é pressionado em diferentes frentes no governo para indicar nomes variados. Alas do petismo, por exemplo, defendem uma jurista negra ou um jurista negro no cargo.

O favorito no gabinete presidencial é Cristiano Zanin, advogado de Lula, que conquistou apoios importantes nas últimas.

Outro nome forte é o do jurista Manoel Carlos, que foi indicado a Lula por Lewandowski.

Bruno Dantas, do TCU, corre por fora, assim como o ministro do STJ Luis Felipe Salomão.