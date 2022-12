‘Esse cidadão até agora não aceitou a derrota’, diz Lula sobre Bolsonaro

Lula rompeu com o clima de celebração que permeou os discursos no gabinete de transição nesta terça durante a apresentação dos relatórios finais dos grupos de trabalho para fazer duras críticas a Jair Bolsonaro, num tom que lembrou o da campanha eleitoral. O motivo foi a insistência de Bolsonaro em não aceitar o resultado das urnas e continuar a dar força a movimentos golpistas em todo o país.

Lula disse que Bolsonaro é uma “figura anômala”, “irracional” e “sem sentimento” e que os seus apoiadores que promoveram quebra-quebra em Brasília na segunda são “ativistas fascistas”, membros de organizações de extrema direita que não existe só no Brasil, mas em países europeus, nos EUA e na América Latina.

“O senhor sainte, o senhor Jair Bolsonaro, é uma figura anômala, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade, que não chorou uma lágrima por quase 700.000 pessoas que morreram da Covid”, disse Lula, que usava na lapela de seu terno um broche do personagem Zé Gotinha.

“Esse cidadão até agora não reconheceu a sua derrota, esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua, se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem, ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada, não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada, ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público, aquilo não é dele, aquilo não é da mulher dele, aquilo não é do partido dele, aquilo é do povo brasileiro, que a gente tem que tratar com carinho excepcional porque aquilo é um patrimônio de 220 milhões de brasileiros e, apenas temporariamente, é a casa de um Presidente da República”.

Segundo Lula Bolsonaro, ao questionar as eleições e usar a máquina pública em prol de sua manutenção no poder, age como outros líderes fascistas pelo mundo. “Esse cidadão continua negando o resultado das eleições, continua incentivando gente a negar, ou seja, ele negou até na eleição que ele ganhou do [Fernando] Haddad no segundo turno, ele negou dizendo que podia ter ganho no primeiro turno. Ou seja, ele segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. É importante a gente saber que eles fazem parte de uma organização de extrema-direita que não existe apenas no Brasil. Existe na Espanha, existe na Itália, existe na França, existe nos Estados Unidos, que tem como líder o [ex-]presidente [Donald] Trump, existe na Hungria e existe em vários outros lugares, inclusive, na nossa querida Argentina”, disse.

Até a fala de Lula com críticas duras a Bolsonaro, o clima no evento era de celebração pelo fim dos trabalhos e de troca de gentilezas entre os integrantes da transição. Geraldo Alckmin, por exemplo, chamou Gleisi Hoffmann de “craque” e disse que “ela trabalha tanto que o dia preferencial dela é segunda-feira”. Já Gleisi retribuiu o elogio e disse ter sido um “prazer conhecer o Geraldo” nessa jornada rumo à vice-presidência de Lula.

A presidente do PT também afagou Mercadante, um correligionário seu de longa data mas com quem tem histórico de algumas rusgas. “Nós nunca nos demos tão bem, hein, Aloizio”, disse ela, para a risada geral da plateia.

