Espionagem ilegal até agora não chegou ao Exército, dizem militares

Atualizado em 24 out 2023, 10h40 - Publicado em 24 out 2023, 07h30

Fontes militares dizem que o potencial escândalo do uso irregular de programas de inteligência na gestão de Jair Bolsonaro, alvo de investigação da Polícia Federal, até agora não chegou ao Exército.

Forças Armadas do mundo todo, assim como forças de segurança, contam com diferentes ferramentas em suas áreas de inteligência. O regramento para utilização desses equipamentos envolve protocolos sérios que são protegidos por tratarem de Segurança Nacional.

O alarme criado por causa das informações vazadas sobre a operação da semana passada colocou sob suspeição diferentes instituições que usam as ferramentas. O problema, dizem as fontes militares, não é ter o equipamento, mas sim fazer uso ilegal dele. “Ter o equipamento não significa, em absoluto, usá-lo fora de preceitos legais. A força atua dentro da lei”, diz uma fonte do Exército ao Radar.

O caso investigado pela PF, até onde se sabe, envolve o uso de uma ferramenta que aponta a localização de alvos pelo sinal do aparelho celular. A questão, diz um militar, é saber quem usou, a mando de quem e se as ações adotadas a partir das informações obtidas na ferramenta resultaram em outras ações de espionagem ilegal. “O que foi feito com essa informação obtida, em termos de uso político, também é algo crucial”, diz um militar.

Ao saber a localização de uma autoridade, os espiões poderiam seguir o alvo e até adotar outras práticas de monitoramento. Isso ocorreu? São muitas as informações pendentes de esclarecimentos, enquanto a decisão do ministro Alexandre de Moraes segue em sigilo no STF e a PF não apresenta dados oficiais.

“Ter o programa não torna ninguém suspeito. Essa comoção em torno do caso é provocada por informações divulgadas sem critério. É preciso aguardar para saber o que as investigações realmente confirmarão”, diz uma fonte da caserna.