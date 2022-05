Esperança da terceira via, candidatura de Bivar começa com apagão

A chamada “terceira via”, que tentará romper com a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro nestas eleições, ainda luta para se viabilizar no país.

Na noite desta terça-feira, durante o lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência pelo União Brasil, ficou claro que ainda há um caminho a ser percorrido.

O evento mal havia começado quando a luz no auditório caiu, o que deixou metade do local às escuras e interrompeu a transmissão do encontro ao vivo. A primeira queda de energia ocorreu no discurso do ex-senador José Agripino Maia (RN). Outras duas quedas interromperam a fala da senadora Soraia Thronicke (União-MS).

Entre os presentes ao evento estão Sérgio Moro, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o ex-presidente do Senado David Alcolumbre e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

