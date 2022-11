Especialistas sugerem assessor especial de Lula para assuntos científicos

Cientistas ouvidos nesta sexta-feira pelo grupo técnico de Saúde, do gabinete de transição de Lula, sugeriram a criação do cargo de Assessor Especial da Presidência para Assuntos Científicos. O profissional seria o responsável por garantir o uso da ciência na “construção e execução de políticas públicas do país”, segundo o documento entregue por diretores do Instituto Questão de Ciência no CCBB.

De acordo com os cientistas, há precedentes para implementação deste profissional ao Executivo, caso do Assessor Especial para Assuntos Internacionais, criado no primeiro governo Lula. Eles ainda citam o exemplo do Chief Scientific Officer, posição existente no Reino Unido e no Canadá. O novo cargo teria remuneração de pouco mais de 13.600 reais brutos por mês. Conforme a proposta, acrescido a gastos obrigatórios, o orçamento anual seria inferior a 200.000 reais.

“Custo baixo, estrutura legal já definida e um potencial enorme de impacto no médio e longo prazo para políticas científicas nacionais”, avaliam os representantes do Instituto, na carta. Os especialistas também sugerem um diagnóstico detalhado durante o primeiro ano de governo.

“Mais do que já propor ações de maneira imediata, imaginamos ser de atribuição do assessor indicado realizar um longo e detalhado estudo, com duração mínima de 12 meses, para propor quais seriam os próximos passos a serem dados. Esse estudo seria conduzido com apoio de uma comissão estabelecida pelo Assessor Especial, contendo representantes da academia, da indústria e do terceiro setor”.

O Instituto Questão de Ciência é presidido pela bióloga Natalia Pasternak, que ganhou destaque na mídia durante a pandemia de Covid-19. Junto do físico Marcelo Yamashita, diretor científico da organização, ela esteve reunida com os integrantes da equipe de Saúde da transição. Outras propostas são mudanças na política de comunicação científica e reestruturação do Plano Nacional de Imunizações.