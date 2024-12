Escritor termina livro começado por autor de Jurassic Park, morto em 2008

O escritor, roteirista e autor da obra escrita de Jurassic Park, Michael Crichton, trabalhou por 20 anos na elaboração de um livro chamado “Erupção”. A morte do americano em 2008, contudo, impediu que a obra fosse finalizada e publicada. Mas sua esposa, Sherri Crichton, encontrou os manuscritos da obra e pediu a James Patterson, autor de livros voltados ao suspense e ao gênero policial e vencedor de 10 prêmios Emmy Awards, terminasse o que Michael havia começado.

“Erupção” narra a história da luta contra o tempo de um vulcanologista para evitar que a lava do vulcão Mauna Loa, no Havaí, atinja um composto nuclear letal escondido na ilha pelo exército. Se não conseguir, o acontecimento poderá destruir a ilha e até o resto do planeta.

Com lançamento previsto para 15 de janeiro de 2025, o livro deverá estar disponível em todas as livrarias do país. Além disso, a ficção ganhará uma adaptação cinematográfica pela Sony Pictures, com direção de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, que em 2018 venceram o Oscar pelo documentário Free Solo.

