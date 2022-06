Escolhido para vice, Braga Netto já tem agenda cheia na pré-campanha

Anunciado como vice de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Netto vai comandar nesta semana sua primeira reunião no QG da campanha bolsonarista.

Nas palavras de um auxiliar de Bolsonaro, o general, agora com a autoridade de candidato a vice, terá a missão de “colocar ordem no zoológico”. Os bastidores da pré-campanha do presidente, como se sabe, estão tomados por disputas de poder e intrigas menores entre grupos que tentam ditar a linha de discurso nessa fase da corrida presidencial.

Braga Netto, além de centralizar decisões e o contato com Bolsonaro, terá ainda o desafio de ampliar as agendas pré-eleitorais do bolsonarismo nos três principais colégios eleitorais do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Há até um calendário de viagens sendo pensado para o vice nesses estados.