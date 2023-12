Escolha de vice de Nunes gera mais irritação de bolsonaristas com Tarcísio

Uma conversa de que Tarcísio de Freitas se articula para emplacar o secretário estadual da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, como vice do prefeito Ricardo Nunes na briga pela reeleição em 2024, chegou aos ouvidos de bolsonaristas.

“De novo, Tarcísio busca distanciamento do bolsonarismo. De quem o elegeu”, disse um interlocutor de Jair Bolsonaro ao Radar.

O desgaste entre Tarcísio e o bolsonarismo não é novo, começou logo no início do mandato do ex-ministro de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, quando disse que não era um “bolsonarista raiz”.

A bronca ganhou força nesta semana, como mostrou o Radar, pela ida do governador de São Paulo a um evento de Lula, em Brasília, sobre investimentos de bancos públicos a estados e municípios.

“Acho que o presidente Lula me escolheu porque estou levando o maior chique”, brincou Tarcísio no púlpito.

Ele atendeu ao chamado do petista que apontou para o chefe do Executivo paulista: “tem que falar algum governador”, solicitou o presidente nesta terça-feira, no Palácio do Planalto.

Agora, aliados do ex-presidente dizem que o movimento para emplacar Lima na chapa que disputa a reeleição na capital paulista é feito às costas do bolsonarismo e em sintonia com o PP, partido ao qual o chefe da Casa Civil é filiado.

Integrantes do PP, porém, afirmaram à coluna que o desejo do partido é filiar o número 2 da Segurança Pública de Tarcísio, Delegado Osvaldo Nico, e emplacá-lo como vice de Nunes nas eleições municipais. A assessoria do governador também nega sondagens a Lima.