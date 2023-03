Escolha de brasileiros por comer fora de casa em janeiro aumentou 19,6%

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em janeiro de 2023, os brasileiros optaram por comer mais fora de casa do que no mesmo mês do ano anterior. O crescimento foi de 19,6%, segundo o Índice de Desempenho Foodservice.

O número de transações foi 9,4% maior e o ticket médio cresceu em 35,9%. As vendas para delivery também aumentaram em 18,9%.

“Os desafios enfrentados durante a crise sanitária global comprovam a resiliência do foodservice, que entra em 2023 consolidando a recuperação crescente do ano anterior”, avaliou Lucas Roberto, head de marketing do Instituto Foodservice Brasil, responsável pela pesquisa.