Escândalo de corrupção no governo Bolsonaro agora tem dinheiro vivo

Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 prometendo implementar uma tal “nova política”, que retiraria os órgãos estatais do controle de caciques partidários e seus esquemas políticos que tantos escândalos de corrupção produziram durante governos passados.

O discurso eleitoral mudou com Bolsonaro no Planalto e o Centrão, um consórcio de partidos fisiológicos, tomou conta do governo, e de estatais com gordos orçamentos como a Companhia do Vale do São Francisco, a Codevasf. Com a turma dentro da máquina fazendo o que sempre fez, a conta não demoraria a chegar, como chegou nesta quarta a Bolsonaro.

O presidente, que precisa desesperadamente de votos para alcançar Lula nas pesquisas, tem agora um novo escândalo de corrupção no governo, com direito a pacotes de dinheiro apreendidos pela Polícia Federal.

A PF foi às ruas nesta quarta para apurar suspeita de fraudes em contratos da empreiteira Construservice com a Codevasf. No endereço de um dos alvos, os investigadores encontraram 1,3 milhão de reais em dinheiro vivo.

A operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na superintendência do Maranhão. O empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como “Imperador”, foi preso. A PF investiga crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa.