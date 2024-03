Erro de bolsonarista ajudou a PF a colher provas sobre o plano de golpe

Um descuido do bolsonarista Ailton Barros, investigado pelo plano de golpe de Estado e pela falsificação de atestados de vacinação contra Covid-19, ajudou a Polícia Federal a encontrar provas contra ele e outros alvos dos inquéritos no STF.

Barros costumava a apagar as conversas que tinha com Jair Bolsonaro e com Mauro Cid no WhatsApp, mas esqueceu no iphone que usava alguns prints de tela de textos enviados ao ex-presidente e ao ex-auxiliar de Bolsonaro.

Foi assim que a PF chegou a mensagens em que Barros detonava o então comandante do Exército, general Freire Gomes, por não mergulhar no plano golpista.

“Houve mudança no vento? FG voltou a negar porta?”, indagou Barros a Cid em dezembro de 2022.

“Voltou…”, diz Cid.

“Fdp!”, retrucou Barros.

Além dos prints no celular de Barros, a polícia achou num computador dele imagens dos cartões de vacinação forjados para a família de Cid, o que praticamente completou o quebra-cabeças da investigação sobre o caso.