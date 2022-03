Equipe econômica de Doria realiza debate sobre retomada no pós-pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Integrantes da campanha do governador de São Paulo João Doria (PSDB) à presidência participam nesta quinta-feira de debate sobre a retomada econômica do país no cenário pós-pandemia.

A discussão, cujo tema é ‘A economia nas mãos de quem entende’, será conduzida pela ex-governadora do Rio Grande do Sul e ex-ministra do Planejamento Yeda Crusius.

Como líder do PSDB Mulher, a tucana mediará a conversa com Ana Carla Abrão Costa — doutora em Economia pela USP e vice-presidente do Conselho de Administração da B3 — e Vanessa Rahal Canado, doutora em Direito pela USP e advogada especialista em tributação.

O trio discutirá experiências de sucesso da gestão Doria à frente do governo de São Paulo como pontapé de ideias a serem trabalhadas para a retomada econômica do país. Uma delas é o Empreende Mulher, programa que, em 2021, ofertou mais de 60 000 vagas gratuitas em cursos de qualificação, além de 50 milhões de reais em microcrédito.

A programação integra a força-tarefa da ala tucana de mulheres, que percorre o Brasil nas próximas semanas com o objetivo de identificar demandas e prioridades de cada região. O debate desta quinta será transmitido no YouTube do PSDB Mulher e terá mediação do PhD em Ciência Política André Régis.

A equipe ainda conta com a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, e o atual secretário de Fazenda do Estado, Henrique Meirelles.