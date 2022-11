Equipe de transição se reunirá com relator do Orçamento

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Orçamento, se reunirá nesta quarta-feira com a coordenação do governo de transição de Lula para discutir a proposta da PEC para garantir o pagamento do Bolsa Família de 600 reais já a partir de janeiro.

Castro terá um encontro às 10h em Brasília com Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito que coordena os esforços de transição, além de Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante, o senador eleito Welington Dias (PT-PI) e o senador Paulo Rocha (PT-PA) e o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

O encontro ocorrerá na sala da liderança do MDB no Senado e os participantes prometem detalhar ao final da reunião o que foi decidido. Como o Radar tem noticiado, ainda não é consenso entre o entorno de Lula como serão equacionadas no orçamento do ano que vem as despesas que vão bancar promessas importantes da sua campanha, como o próprio auxílio a partir de janeiro e um aumento real no salário mínimo.

Nesta terça-feira, Alckmin anunciou os nomes da equipe de transição que cuidará da pauta econômica. Entre os escolhidos estão os economistas de inclinação liberal André Lara Resende e Persio Arida, integrantes da equipe que criou o Plano Real no governo de Itamar Franco, em 1994, além de Guilherme Mello, da fundação Perseu Abramo, e Nelson Barbosa, ex-ministro do Planajemento e da Fazenda de Dilma Rousseff, esses dois últimos de inclinação desenvolvimentista.