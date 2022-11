Equipe de Lula defende orçamento ‘extra teto’ para Segurança Pública

O coordenador dos Grupos Técnicos do gabinete de transição de Lula, Aloizio Mercadante, e o integrante da equipe de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alertaram nesta quarta sobre a falta de verba para manter os serviços básicos da Segurança Pública, em especial da Polícia Federal. O levantamento do governo petista indica o rombo de 200 milhões de reais para a PF completar o ano e a lacuna de mais 500 milhões de reais para o Orçamento de 2023.

De acordo com os membros do gabinete de transição, a falta de recursos já paralisou alguns serviços essenciais, como a emissão de passaportes, e pode causar danos maiores. Eles reforçaram que não há verba para reparo de viaturas, nem diárias e combustível para operações especiais, como a posse presidencial, e o controle nas fronteiras está enfraquecido.

“São várias dimensões dessa crise, que se projeta para o ano que vem, se nós não tivermos uma PEC que assegure um extra teto e que viabilize a manutenção de alguns serviços essenciais”, disse o ex-ministro Aloizio Mercadante, que também estava acompanhado do delegado da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Mercadante criticou o teto de gastos e disse que a política nunca foi seguida, desde a sua implementação, em 2017. Para o economista e ex-ministro, a medida é ineficaz para controlar os gastos públicos.

“O teto não foi respeitado nem um ano desde quando foi criado. E nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse, nenhum país do mundo tem um mecanismo como esse criado no Brasil, e que está se mostrando ineficiente para o objetivo que se pretende”, acrescentou.

O senador eleito, Flávio Dino, defendeu que a proposta de retirar gastos em algumas áreas do limite orçamentário “não é um cheque em branco”, nem um aumento na despesa.

“O que a equipe de transição, sob a liderança do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, deseja não é aumentar a despesa, é manter as políticas sociais existentes, a exemplo do Bolsa Família e manter os serviços essenciais. E essa é uma distinção fundamental”, afirmou Dino.

Principal debate após o segundo turno das eleições, a PEC da Transição encontra resistência entre parlamentares. A equipe de Lula projeta que a votação da proposta no Senado seja na próxima semana, mas alguns detalhes fundamentais do texto ainda não são de conhecimento público, como o tempo de validade da medida e o valor que o Orçamento poderá exceder o teto de gastos.

