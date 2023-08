Entidades são contra negociata de Lula na pasta de Ciência e Tecnologia

Entidades ligadas ao setor de ciência e tecnologia, ativas ao denunciar desmandos da gestão de Jair Bolsonaro, divulgaram nota no fim de semana para condenar a negociata de Lula com o Centrão, que pode mudar o comando do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

“O atraso gerado por políticas negacionista, que predominaram aqui em anos recentes, está sendo revertido pelo atual governo, somando-se à decidida atuação de nossa comunidade acadêmica e científica. Por isso mesmo, esse itinerário não deve nem pode ser rompido em nome de interesses meramente partidários”, diz a nota assinada por Helena Nader, da Academia Brasileira de Ciências, e por Renato Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

Lula vem negociando há semanas uma reforma ministerial que incorpore partidos do Centrão que são ligados ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Na semana passada, depois de Lula e Lira conversarem, ganhou força nos bastidores do governo a movimentação para que a pasta de Ciência e Tecnologia entre nas mudanças estudadas para incorporar o Centrão.

Atual ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França seria deslocado para a Ciência e Tecnologia, abrindo espaço para Silvio Costa filho, do Republicanos. A atual ministra da pasta, Luciana Santos, seria deslocada para outra pasta, no caso, a das Mulheres.

A nota das entidades foi divulgada “ante os riscos de que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, seja submetido a

injunções partidárias, que desconheçam o papel decisivo que a ciência desempenha para o desenvolvimento econômico, social e sustentável”.

“Manter a relevância da ciência é condição para efetivar os compromissos que nosso país assumiu, no recente pleito presidencial. Para tanto, enfatizamos a necessidade de uma clara garantia de que o Ministério da Ciência continue focado no conhecimento científico e nas necessidades de nosso povo. Repetimos nossa frase de um mês atrás: o futuro do Brasil não pode estar atrelado a visões do passado”, diz a nota.

