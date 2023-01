Entidades saem em defesa da independência do Banco Central

Entidades do comércio saíram em defesa da independência do Banco Central, classificada como “bobagem” por Lula na semana passada. Em manifesto público, membros da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil afirmam que a legislação que garantiu autonomia à autoridade monetária assegurou, junto com o regime de metas de inflação e a política de limite dos gastos públicos, estabilidade para a economia e previsibilidade para os seus agentes.

Segundo a carta, a independência do BC se faz ainda mais necessária no momento em que o teto de gastos foi praticamente descartado como política fiscal e diante do aumento de despesas previstas pela PEC da Transição.

A lei que garantiu autonomia ao BC foi sancionada por Jair Bolsonaro em fevereiro de 2021 depois de ter sido aprovada pelo Congresso. Entre as mudanças está a que ampliou de dois para quatro anos a duração dos mandatos dos diretores e do presidente do banco.

“Mais do que contestar a independência do Banco Central, o que se espera do governo é uma reforma administrativa que assegure a redução dos gastos, o aumento da eficiência no uso dos recursos, a correta definição das prioridades e o aumento da produtividade do setor público”, diz a carta, assinada também pela Federação das Associações Comerciais de São Paulo e pela própria Associação Comercial de SP.